Garfagnana



Staindubatta, la band garfagnina sensibile all'ambiente che canta in dialetto

mercoledì, 5 giugno 2019, 17:40

di tommaso boggi

Grande soddisfazione per gli “Staindubatta”, giovane band della Garfagnana che scrive i suoi testi in dialetto e la cui canzone “Sviétra”, che significa letteralmente “pietra colorata”, è stata condivisa dalla società internazionale “We don’t have time” impegnata nel contrasto dei cambiamenti climatici. Un argomento, quest'ultimo, molto caro alla band.

Alessio Vanni è il cantante del gruppo. Oltre a lui, fanno parte del complesso Simone Tardelli, alla chitarra, Federico Bargaglia, alla batteria, ed Emanuele Bertucci, al basso. La Gazzetta del Serchio ha voluto intervistarli per conoscere più da vicino le loro attività.

Da dove è nata la volontà di scrivere i testi in dialetto accompagnandoli con della musica ambient?



"Siamo molto legati alla terra in cui siamo cresciuti, la Garfagnana, e questo ci ha portato in maniera naturale a cantare in dialetto. Il nostro, poi, è un territorio prevalentemente immerso nella natura, per questo abbiamo scelto la musica ambient".

C’è stato quindi un lavoro dietro il linguaggio scelto?

"Sì, attraverso i nostri nonni ed il dizionario italiano–garfagnino abbiamo portato avanti una grande ricerca".



Dove possono essere acquistati i vostri brani?



"È possibile acquistare in versione fisica il nostro primo demo, uscito circa un anno e mazzo fa, tramite noi, mentre tutti i nostri nuovi brani sono disponibili in digitale; sempre in rete si possono trovare anche video ed altro materiale".

Come definireste il vostro stile?

"Molto legato al territorio, ma che cerca di unire tradizione ed innovazione. Questa non è musica popolare ma ambient, che non è molto conosciuta, però è attuale. Un esempio di questo è che nei sei concerti che faremo questa estate vi saranno le silent cuffie e strumenti elettronici, così da minimizzare l’impatto ambientale da un punto di vista acustico, argomento a cui siamo molto legati".

Il vostro brano “Sviétra” è stato condiviso dalla società “We don’t have time”, che effetto fa aver avuto un riconoscimento internazionale?

"A noi ha fatto molto piacere perché, come già detto, questo è un argomento che ci sta molto a cuore e ci rincuora sapere che queste società sono seguite più che altro dai giovani come quelli del movimento “Fridays for future”, cosa che ci rincuora visto che il problema dei cambiamenti climatici interessa il futuro del pianeta".



Foto di Dan Floyd e Agnese Nannipieri

Video Staindubatta, la band garfagnina sensibile all'ambiente che canta in dialetto