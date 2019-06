Terminata l’8^ edizione del Motto della Vita dei Fratres: tutti i vincitori

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:14

Durante il consiglio comunale di insediamento della giunta guidata dal sindaco Giovanni Lodovici, a Vagli, il capogruppo di opposizione, Giuseppe Coltelli, ha abbandonato l'aula dopo essere stato ritenuto incompatibile per lite pendente con il comune dalla maggioranza. Puglia nominato vice-sindaco e Pellinacci assessore

mercoledì, 12 giugno 2019, 14:52

Imparare ad essere gentili con l'ambiente è stato l'argomento che ha accompagnato le attività della scuola primaria di Fabbriche di Vallico durante questo anno scolastico

mercoledì, 12 giugno 2019, 14:29

Pontecosi, caratteristico paesino del comune di Pieve Fosciana, è conosciuto in tutta la Valle del Serchio per le sue “feste in riva al lago”, organizzate e animate dalla Associazione Lago sì con l’aiuto di molti volontari.

mercoledì, 12 giugno 2019, 09:18

Un folto gruppo internazionale di insegnati, studenti ed esperti da Stati Uniti e Sudafrica alla scoperta delle eccellenze del territorio e lo scambio di buone pratiche

mercoledì, 12 giugno 2019, 09:11

Una straordinaria occasione per esporre al rappresentante del governo la situazione di un’area che, a fronte di una bellezza paesaggistica unica, sconta i tanti problemi delle aree interne e montane

martedì, 11 giugno 2019, 14:20

Il sindaco di Minucciano ha confermato alla carica di vice-sindaco, Erminio Monelli, con delega alle manutenzioni esterne, mentre ha nominato un nuovo assessore, Anna Paladini, con delega a scuola, cultura, biblioteca e archivio. Deleghe previste anche per tutti gli altri consiglieri della squadra