Torna la Notte Bianca a Piazza al Serchio

giovedì, 27 giugno 2019, 11:12

Ritorna il tradizionale appuntamento della Notte Bianca di Piazza al Serchio, giunto alla sua decima edizione.



L’evento è fissato ogni anno in occasione della fiera di San Pietro e quest’anno sarà il 29 giugno. E’ un'iniziativa nata fin dalla prima edizione grazie ai giovani del comune che insieme nel 2014 si sono uniti per creare l’attuale Prololoco di Piazza al Serchio.



Tra le novità di quest’anno ci sarà un servizio straordinario di navette gratuite (salva patenti) con partenze da Gallicano e Castelnuovo Garfagnana con destinazione Piazza al Serchio.



Orari partenze:



Bar Flamingo 19:00/21:00/23.00/1:00

Castelnuovo Bar Nando 19:30/21:30/23:30/1.30

E arrivo a Piazza rispettivamente alle 20.00/22.00/00.00/2.00

Ripartenza da Piazza alle 2.00 e alle 4.00



"La serata - spiegano gli organizzatori - inizierà dalle ore 19,00 con banchetti dell’artigianato e aperitivo. Altra novità di quest’anno sarà la Cena con lo Street Food Truck in piazza Giovanni XXIII. Coloratissimi camioncini ci delizieranno delle loro prelibatezze arrivati da varie zone d’italia per riproporci i loro puatti tipici.



Per i piu’ piccoli Mini Luna Park, spettacoli artisti di strada con la compagnia Ignes Fatui e Silver Project.



Alle 22.00 Concerto con i Ragazzi d’America, Tribute Band Gianna Nannini e a Seguire Discoteca in Piazza C.Bechelli con dj Set MassiveRock e Scaltromix, Sally Vox e la speciale partecipazione di Renee La bulgara (modella e nota dj negli anni di Radiodeejay e M2o).



In occasione della decima edizione abbiamo pensato a un Dress Code White, ovvero un abbigliamento appropriato al tema, il bianco. Sarà quindi gradito abbigliamento di questo colore.



La notte bianca mira alla scoperta del centro storico attraverso varie iniziative di intrattenimento durante tutta la nottata, accompagnati da spettacoli vari e apertura prolungata dei negozi. L’obbiettivo della serata e’ di rendere memorabile questa decima edizione e di far passare a tutti una piacevole nottata".