Turritecava e l’infiorata del “Corpus Domini”, un appuntamento da non perdere

sabato, 22 giugno 2019, 08:42

di loreno bertolacci

Come ogni anno, per il Corpus Domini, Turritecava si riempie di colori, quelli dei petali delle più svariate qualità di fiori che, sapientemente collocati sul selciato stradale, creano disegni che lasciano a bocca aperta il visitatore. Anche domani mattina, di buon’ora inizieranno i lavori di per l’infiorata. Le vie del piccolo borgo si riempiranno di tanti volontari e appassionati che avranno tempo dalle 10 della mattina fino alle 17 per creare piccoli capolavori artistici che verranno valutati da una giuria con tanto di premiazione per il disegno più bello, si fa per dire, perché sono tutti particolarmente belli e curati.



Siamo alla 13^ edizione dell’infiorata, un’iniziativa tra le tante portata avanti dall’ ormai conosciuta e famosa ”associazione La Campagna” ed l’altrettanto conosciuto “gruppo di animazione liturgica cantiamo al Signore”. Non ci è dato sapere quanti saranno i disegni quest’anno, ma a giudicare la quantità di petali raccolti nei giorni che precedono la manifestazione, possiamo immaginare la superficie di strada che verrà appunto infiorata. Disegni quindi come ogni anno realizzati esclusivamente con fiori freschi, che richiedono impegno e un trattamento particolare. Un po’ di passione e tanta volontà da parte di queste associazioni locali fanno di Turritecava un piccolo borgo che fa grandi cose, un fiore all’occhiello o meglio un’infiorata all’occhiello per il comune di Gallicano. Comune che quest’anno ha voluto dare un suo contributo alla manifestazione realizzando un servizio sulla manifestazione visibile su Youtube (In fondo all'articolo).



Alle 17,30 verrà celebrata al Santa Messa con la partecipazione della corale di San Pietro in Campo, diretta da Gabriella Pisani. Poi la processione lungo il percorso infiorato e la premiazione delle opere più meritevoli con un attestato di partecipazione per tutti quelli che avranno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. Fede e tradizione insieme a un grande impegno ci fanno assaporare a Turritecava quei momenti spesso dimenticati, in un’epoca dove tutto viene fatto di fretta, dove le tradizioni spesso si perdono per strada lasciando il posto a modelli di vita frenetica che lascia quasi sempre insoddisfatti. Appuntamento quindi a Turritecava per passare insieme una giornata diversa, riscoprendo quei valori e quelle tradizioni popolari importanti che rendono la vita un po’ più serena, ma soprattutto imparando le “tecniche dell’infiorata.”



La comunità ringrazia fin d’ ora chi vorrà venire domani alla manifestazione e dà appuntamento al prossimo evento che, a giudicare dall’operosità di questa gente, non si farà attendere.

