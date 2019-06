Garfagnana



Tutti gli eventi dell’estate in Garfagnana racchiusi in un volume

giovedì, 27 giugno 2019, 08:37

di simone pierotti

Presentato ieri mattina presso la sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana il volume “Manifestazioni in Garfagnana – Estate 2019”, tradizionale raccolta degli eventi estivi. Oltre 60 pagine che racchiudono manifestazioni di ogni genere che si svolgeranno su tutto il territorio della Garfagnana, grazie all’impegno e alla vitalità del tessuto associazionistico e della collaborazione con gli enti.

E’ il funzionario Francesco Pinagli ad introdurre il volume al pubblico, composto da molti rappresentanti delle associazioni del territorio: “Oggi presentiamo il tradizionale depliant ma la promozione prosegue su internet e sui social. E’ la conferma che la Garfagnana è una terra viva grazie ad un forte tessuto di associazioni e di volontariato. E’ anche merito della tassa di soggiorno che l’Unione può realizzare iniziative come questa. Quando enti e territorio sanno fare squadra, i risultati sono evidenti”.

La presidenza dell’Unione dei Comuni, da statuto, spetta al sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi: “Vi presento un ottimo lavoro, un elenco ricco e variegato di eventi e manifestazioni che evidenziano grande vitalità in un contesto di valorizzazione del territorio. Tante iniziative legate anche al turismo religioso o gastronomico, o storico, al “turismo lento” e di qualità. Oggi la promozione del territorio si fa anche attraverso nuovi mezzi che ci offre la tecnologia. E’ importante mettersi a sistema per crescere, fare una politica turistica moderna: è su questa strategia che si gioca il futuro, la crescita economica del territorio”.

A margine dell’incontro interviene il gruppo musicale Staindubatta, band garfagnina che canta in dialetto, che sarà protagonista di una serie di concerti “a impatto zero”, in località naturalistiche di grande bellezza come la Pania della Croce, il Monte Matanna e l’Alpe di San Pellegrino, e lo farà senza “far rumore”, con l’ausilio di una serie di cuffie”.