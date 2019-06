Garfagnana



Un campo scuola estivo per i bambini di Castelnuovo e Careggine insieme agli autieri

sabato, 8 giugno 2019, 12:38

La sezione Garfagnana degli Autieri d’Italia lancia, per quest'estate, sul territorio un nuovo progetto nazionale del Dipartimento di Protezione Civile: il campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile".

Il progetto propone tante attività, prevalentemente inerenti alla Protezione Civile, per 30 ragazzi tra i 10 e 13 anni ed è gratuito.

Possono partecipare i bambini/e dei comuni di Castelnuovo e Careggine, i posti sono 30, nel caso in cui non si riesca a raggiungere questa quota, le domande saranno aperte anche a bambini/e residenti in altri comuni, ma comunque frequentanti le scuole di Castelnuovo e Careggine.

Sarà possibile iscriversi nei giorni 12 e 13 giugno in piazzetta a Castelnuovo (vicino al Duomo) dalle 17 alle 22. Nel caso pervenissero un numero di richieste eccessive, l'associazione provvederà a selezionare gli iscritti in ordine di arrivo delle domande d'iscrizione.

Per maggiori informazioni controllate le modalità d'iscrizione oppure contattateci a info@autierigarfagnana.it o 339/1823620, 347/2480273.