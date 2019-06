Garfagnana



Una giornata tra le “erbe magiche” ai piedi della Pania di Corfino

martedì, 18 giugno 2019, 12:06

Domenica 23 giugno, il Giardino Botanico "Maria Ansaldi" Pania di Corfino dell’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con il Rifugio Isera Orecchiella e le aziende agricole Podere ai Biagi e Podere degli Gnomi, organizza una giornata dedicata alla scoperta delle piante curative, "magiche" e mitologiche. Durante la giornata sarà possibile visitare il Giardino Botanico per scoprire usi, miti e leggende delle specie presenti con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Al Rifugio Isera sarà possibile pranzare e rilassarsi e, dalle 12:00 alle 18:00 sarà presente uno stand dell’ azienda agricola Podere ai Biagi in collaborazione con Podere degli Gnomi con erbe aromatiche, loro derivati e prodotti tipici locali.

Info e prenotazioni giardino: tel. 3288076600 - giardinobotanicocorfino@gmail.com

Rifugio Isera: tel: 333.6431313 - 328.3197046 e-mail: iseraorecchiella@gmail.com