50 anni di Crisciolette: grande festa a Cascio

sabato, 20 luglio 2019, 20:36

di andrea cosimini

Un evento memorabile, non solo per il piccolo borgo del comune di Molazzana, ma per tutta la Garfagnana e oltre. 50 anni di Sagra delle Crisciolette. Un traguardo davvero importante per una festa che, in questi anni, è riuscita a varcare i confini provinciali fino ad imporsi come una delle manifestazioni paesane più rilevanti e durature del panorama toscano.



La sagra rappresenta un vero e proprio pezzo di storia per Cascio. L'associazione sportiva e ricreativa del paese ha così voluto organizzare nella serata di oggi una piccola sorpresa, ovvero un'anteprima speciale all'edizione di quest'anno (che andrà in scena i giorni 26, 27 e 28 luglio e 2, 3 e 4 agosto), coinvolgendo alcune realtà del territorio per una giornata di storia, cultura ed intrattenimento, oltreché, ovviamente, di buona cucina.



Con la voce narrante di Abramo Rossi, giornalista di NoiTv, la cerimonia si è aperta nel segno delle parole del sindaco, Andrea Talani, che ha presentato nel dettaglio gli ultimi interventi di riqualificazione realizzati all'ingresso del paese: "Dopo la ristrutturazione delle mura da parte del comune - ha spiegato il primo cittadino - l'associazione paesana ha pensato bene di risistemare la piazza di fronte all'ingresso del centro storico. I lavori sono consistiti nella riasfaltatura del piazzale e delle zone dove sono state allestite le mostre. Inoltre è stata spostata la mestaina e riportata nella sede dove si trovava nel 1800. Per il nostro comune, avere un'associazione come quella di Cascio è davvero importante perché dà una grossa mano e fa la differenza per la buona tenuta del paese".



I tanti ospiti presenti alla festa, così come le tante autorità militari e politiche intervenute, si sono ritrovate di fronte alla porta di ingresso del centro per assistere al taglio del nastro e alla benedizione di fra' Benedetto davanti alla mestaina riposizionata. Quindi si sono intrattenuti al banchetto allestito nella piazzetta antistante, gustando focaccine e crisciolette calde (preparate con il metodo tradizionale), per chiudere poi con un aperitivo con in sottofondo le note della banda musicale Filarmonica G.Puccini di Fabbriche di Vallico.



Il lungo fiume di visitatori si è poi riversato nella via di ingresso del paese per raggiungere la centralissima Piazza San Lorenzo, non prima però di aver preso parte alla scopertura delle due targhe affisse sulle mura, una artistica per il "Piccolo Museo del Contadin Cascerotto", ed una più inerente alla festa, riportante la scritta "La comunità di Cascio, in occasione della 50^ Sagra delle Crisciolette, dona un nuovo volto all'ingresso del proprio paese". Giunti nella piazza principale, gli intervenuti hanno potuto godersi lo spettacolo degli allievi del Centro d'Arti di Gallicano, che si sono esibiti in uno show di canto e danza, ed intrattenersi per la presentazione del libro "La Voce di Cascio".



Per rimarcare il collegamento storico e culturale della sagra con la vita del paese, sono state infine allestite due mostre, una storica nella cosiddetta Porta verso Castelnuovo e una fotografica nella Porta verso Molazzana. L'esposizione storico-divulgativa sulla porta che guarda verso Modena, in particolare, è stata voluta dall'associazione sportiva ricreativa Cascio, con la collaborazione di Manuele Bellonzi (curatore della mostra), Alessandro Bertolini (presidente dell'A.S.R. Cascio), Piero Biagioni, Pietro Guidugli, Davide Bertoncini, Mauro Bertoncini, Ugo Pellegrinetti e le signore Paola e Gabriella. "L'obiettivo - ha spiegato a proposito lo storico Bellonzi - era quello di dare un flash di quello che è successo dall'inizio del 1600 ai giorni nostri. L'esposizione è composta da cinque cartelloni: nel primo cartellone troviamo spiegato il contesto del 17° secolo con i conflitti tra Lucca e Modena; nel secondo la guerra del 1613 con l'arresa di Cascio e l'obbligo, per i paesani, di costruire le mura del paese; nel terzo la privatizzazione dell'impianto murario con la richiesta all'amministrazione estense delle famiglie maggiorenti di acquistare pezzi di mura, bastioni e torrioni; nel quarto, infine, la fase dei restauri durati dal 1615 al 2018". La giornata si è conclusa a tavola tutti insieme per la cena.



Davvero una magnifica serata, insomma, che ha permesso ai presenti di ripercorrere la storia, la cultura e la tradizione di una comunità, quella di Cascio, che, proprio grazie alla sagra, è capace ogni estate di attirare a sé un numero sempre maggiore di visitatori vogliosi di scoprire questo piccolo gioiello della Garfagnana ed assaggiare il prodotto che l'ha resa celebre: la criscioletta.