Garfagnana : molazzana



50ª Sagra delle Crisciolette ai nastri di partenza. Bertolini: "Dobbiamo essere orgogliosi di questo storico traguardo"

giovedì, 25 luglio 2019, 18:04

di lorenzo fiori

Come da consuetudine, a fine luglio, finalmente torna la tanto attesa "Sagra delle Crisciolette": evento capace di contraddistinguere il paese di Cascio che, grazie a tale prodotto gastronomico, ha raggiunto picchi mai visti prima facendolo conoscere ed apprezzare ai tanti visitatori di tutta Italia, i quali, ogni anno, si recano in questo luogo per non perdersi la nuova edizione.

L'appuntamento di quest'anno si preannuncia unico ed imperdibile (sarà la 50ª edizione) che caratterizzerà a festa, l'antico e grazioso borgo garfagnino, nell'ultimo week-end di luglio e nel primo di agosto. Saranno sei serate di festa all'insegna della buona cucina tradizionale, di sorprese e piacevoli scoperte. In merito proprio alla cucina tradizionale va puntualizzato che l'associazione organizzatrice, negli ultimi anni, sta rivolgendo una grande attenzione alla valorizzazione ed al recupero dei prodotti tradizionali iscrivendosi, tra l'altro, alla "Rete di Conservazione e Sicurezza delle Risorse Genetiche Autoctone della Toscana" grazie alla quale è stato intrapreso un percorso della coltivazione di grano e granturco di varietà locali. Questa importante novità permetterà a tutti i palati di gustare le crisciolette a chilometro zero realizzate, quindi, con farine prodotte in loco. In aggiunta la regina di tale sagra potrà essere assaporata accompagnata al tipico piatto cascerotto o in due succulenti primi piatti che valgono pienamente il "prezzo del biglietto".

Assolutamente da non sottovalutare che si potranno anche visitare le mostre fotografiche, e di documenti antichi, allestite in alcuni caratteristici angoli e, oltre ad una buona musica dal vivo, allegre sorprese allieteranno questa speciale "festa di compleanno".

Tutto ciò esiste grazie al costante impegno del gruppo facente parte della storica associazione "ASR Cascio", guidata dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini (in carica da 25 anni consecutivi), coadiuvato da tutti i suoi instancabili aiutanti di ogni età. Queste le parole di Bertolini, a poche ore dall'inizio della celebre sagra: "Per noi è un traguardo molto importante, un momento in cui dobbiamo: essere orgogliosi per quanto abbiamo fatto in questi anni, ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano e ricordare quelli che, purtroppo, non sono più fra noi."

"Con il passare del tempo - conclude - la Sagra è cresciuta notevolmente ma è rimasto saldo l'aspetto fondamentale di una comunità coesa a cui piace lavorare insieme per il proprio paese. In questa edizione cercheremo, come sempre, di fare del nostro meglio cercando di aggiungere un ulteriore tocco di sorpresa ed allegria. Mi preme, sin da ora, ringraziare tutte le persone che collaboreranno alla buona riuscita del nostro evento e tutti coloro che verranno a visitare il nostro paese (che cerchiamo di trattare come un gioiello)."