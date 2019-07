Garfagnana



A Camporgiano la rassegna intenazionale di teatro di strada "Spettacolando"

lunedì, 1 luglio 2019, 14:10

Presentato, nella sala del consiglio comunale di Camporgiano, il programma della 20^ edizione di "Spettacolando", rassegna intenazionale di teatro di strada che quest'anno si terrà a nel comune garfagnino sabato 13 e domenica 14 luglio.



Alla presenza del sindaco, Francesco Pifferi Guasparini, della vice sindaco, Tiziana Biagioni, dell'assessore Monica Magazzini, e di un folto pubblico fra cui il direttore della Filarmonica, maestro Pietro Mascagni, la presidentessa del Gruppo Folcioroco la Muffrina, il presidente della Pro-Loco signor Graziano Satti, ha preso la parola Giorgio Santarini, presidente del Laboratorio Teatrale dei Contafole, che ha ringraziato i presenti ed ha presentato gli artisti che parteciperanno a questa 20^ edizione di Spettacolando.



Santarini ha sottolineato come in questi venti anni la rassegna sia cresciuta culturalmente e abbia oggi raggiunto un livello pari ad altre manifestazioni simili che si svolgono in Toscana. Anche quest'anno infatti gli artisti presenti provengono dai più importanti festival di teatro di strada ( Mercantia di Certaldo, Sul filo del Circo di Grugliasco, Artisti in piazza di Pinnabilli ecc.) e addirittura dal Cirque du Soleil.



Appuntamento quindi alla ventesima edizione di "Spettacolando" in quel suggestivo palcoscenico naturale qual è quello del Viale della Rimembranza e del centro storico di Camporgiano.