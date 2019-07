Garfagnana



A Camporgiano sorge una cittadella di istruzione, sport e tempo libero

venerdì, 19 luglio 2019, 09:56

Dopo la completa ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici della scuola secondaria di primo grado e della primaria/mensa, del centro civico e della palestra, oltre alla realizzazione di un nuovo campetto sportivo polivalente, per un investimento totale di 4.823.200 euro, l'amministrazione comunale di Camporgiano procederà a breve ad appaltare i lavori sia di ricostruzione della scuola dell'infanzia/primaria, per circa 1.500.000 di euro, sia di riqualificazione complessiva dell'Anfiteatro Dott. Gabriello Angelini. Quest'ultimo intervento sarà reso possibile grazie ad un finanziamento di 420.000 euro, ottenuto sul Bando Sport e Periferie 2018.



Il progetto prevede la demolizione di almeno due file di gradonate per l'inserimento di zone di passaggio pedonale e la costruzione di nuove scalinate di accesso e di evacuazione, in numero tale da dividere l'anfiteatro in settori, secondo quanto prescritto dalle attuali disposizioni di legge. Verranno, poi, installati specifici elementi anticaduta (ringhiere) a correre lungo tutto il perimetro della struttura e disposti su due livelli.



Le gradonate esistenti verranno sistemate mediante ristuccatura con prodotti specifici,malte cementizie ad alta resistenza e durabilità ed infine adeguate per il successivo alloggiamento delle sedute, che saranno in materiale plastico ad alta resistenza ed ancorate alle gradonate secondo le normative vigenti.



I lavori comprenderanno anche il rifacimento completo della pavimentazione e la successiva messa in opera del campo da calcetto, tennis, pallacanestro e pallavolo, realizzato in materiale sintetico. A completamento dell'opera, verrà integrato e potenziato l'attuale impianto di illuminazione e riqualificata tutta l'area circostante attraverso la realizzazione di viabilità pedonale,con punti sosta e relax.



Infine, un secondo lotto funzionale di 180.000 euro permetterà la realizzazione di locali da adibire a spogliatoio, completi di tutti gli impianti necessari e serviti da pannelli fotovoltaici per l'autosufficienza energetica.



"A lavori ultimati - dice il sindaco Francesco Pifferi - avremo a disposizione un impianto sportivo unico nel suo genere in Valle, in quanto in grado di ospitare sulle nuove tribune oltre 800 spettatori a sedere,ma, all'occorrenza, in condizione di essere utilizzato anche per manifestazioni culturali e per spettacoli vari di grande richiamo, ricavando ulteriori 200 posti in platea. Proprio a quest'ultimo proposito, sono in corso contatti con importanti istituzioni e realtà imprenditoriali operanti nel settore dell'organizzazione di grandi eventi, per garantire un maggiore e migliore utilizzo della struttura nel periodo primaverile ed estivo".