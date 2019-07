Garfagnana



A Careggine la salsiccia si serve… al metro

venerdì, 26 luglio 2019, 10:43

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio, dalle 18.30 e fino a notte inoltrata, a Careggine torna la mitica “Festa della Salsiccia al Metro”. Un evento unico nel suo genere dedicato ad un prodotto locale amato da tutti: la salsiccia.

Un’idea davvero originale quella di vendere la salsiccia al metro che ha riscosso un grandioso successo nelle due passate edizioni. Prodotta dalla locale “Macelleria Corsi” verrà cucinata in tante modalità diverse e servita in varie metrature: 15, 30, 50 cm, fino ad arrivare ad un metro di lunghezza.

A disposizione anche una ricchissima paninoteca abbianta con i pani del “Panificio Bandini” sempre di Careggine. Un modo meno formale per degustarla che ha riscosso apprezzamento soprattutto tra i giovani. Non mancherà poi la musica con la discoteca per tutte e tre le serate.

I più temerari potranno partecipare alla “grande sfida”. Una gara davvero spettacolare: mangiare 1 panino con salsiccia lungo un metro in meno di 30 minuti. Per i vincitori l’ingresso nel libro dei guinness della festa, il rimborso del mega panino e ben 5 metri di salsiccia da portare a casa.

Sabato e domenica la manifestazione ospiterà un testimonial d’eccezione: Gabriele Bonci, il re mondiale della pizza, che ha scelto proprio Careggine come paese di adozione e che proprio nel piccolo borgo sulle apuane vive da qualche tempo. Proprio Bonci ha voluto dedicare alla Festa un suo panino “special edition”. Un “Panpizza” denominato “Bonci Bonci” con salsiccia, mais 8 file, primo sale di capra e erbe aromatiche di “Maestà della Formica” in agro. Un panino che sarà l’indiscusso protagonista della paninoteca 2019.

Divenuto noto al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione come ospite a ‘La prova del cuoco‘ condotto da Antonella Clerici, Gabriele Bonci, pizzaiolo rinomato a Roma e in tutto il mondo, adesso conduce un programma televisivo su Nove che ricalca le orme degli altri cooking show, ma che si basa solo sulla preparazione di pizze, focacce e pani conditi. Il programma in questione si chiama ‘Pizza Hero – La sfida dei forni‘ e vede due pizzaioli sfidarsi nella preparazione di pizze innovative basate su impasti originali e lunghe procedure di lievitazione.