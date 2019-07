A Cascio i 50 anni della Sagra delle Crisciolette

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 7 luglio 2019, 20:46

E' vivo per miracolo Massimo Frugoli, 45 anni, atleta lucchese del gruppo Asd Marciatori Antraccoli che, oggi, è stato sorpreso dal maltempo mentre disputava il "Trail delle Alpi Apuane" imbattendosi in un fulmine che ha scaricato proprio nelle sue vicinanze. Ora si trova ricoverato sotto osservazione all'ospedale di Castelnuovo

domenica, 7 luglio 2019, 20:04

Secondo appuntamento con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 11 luglio alle ore 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, avrà luogo la presentazione del libro Il volo di Melusina di Normanna Albertini introduce Andrea Giannasi, direttore editoriale...

domenica, 7 luglio 2019, 12:55

Condizioni di tempo instabile stanno interessando la Toscana. Nelle ore più calde della giornata possibili rovesci o temporali in Appennino, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalla tarda serata, e per tutta la notte, possibilità di temporali di forte intensità sulla costa centro-settentrionale e aree adiacenti e sulle zone...

sabato, 6 luglio 2019, 08:57

Dormirè rimane il punto di riferimento in Valle del Serchio per il riposo e il dormire di qualità. Per vincere il caldo estivo non si fermano le promozioni e, fino al 31 agosto, il punto vendita di Gallicano aderisce alla speciale campagna di Dorelan, con sconti fino al 50 per...

giovedì, 4 luglio 2019, 23:39

Tre anni fa il suo viaggio a piedi lungo le vie d'acqua dello Stivale, da Milano a Roma, passando per la Valle del Serchio. La sua esperienza è stata raccolta in un libro, "Il Cammino dell'Acqua", con ben due capitoli dedicati al passaggio nelle nostre terre

giovedì, 4 luglio 2019, 13:26

Il made in Lucca agroalimentare al Villaggio Contadino di Coldiretti a Milano. Ci saranno anche gli agricoltori e molti dei prodotti del paniere agricolo ed agroalimentare della provincia di Lucca al Castello Sforzesco da venerdì 5 a domenica 7 luglio al Villaggio