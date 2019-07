A Castiglione un concerto-tributo a Fabrizio De André

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 18 luglio 2019, 14:49

La sagra è incentrata principalmente sul piatto tipico dei maccheroni, pasta secca all'uovo condita successivamente alla cottura con ottimo ragù di carne secondo la ricetta che si tramanda ormai da generazioni e che fa da naturale continuazione tra passato e presente

giovedì, 18 luglio 2019, 12:06

Viste le numerose segnalazioni di disservizi pervenute, la giunta dei sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana, nella seduta di lunedì, ha assunto precisa posizione in merito alla questione della linea ferroviaria Lucca – Aulla esprimendo fortemente la volontà di sostenere le istanze dei comitati dei pendolari sulla linea Pisa-Lucca-Aulla

giovedì, 18 luglio 2019, 09:08

Grande successo in Garfagnana per la presentazione del libro di Amilcare Paladini "Gorfigliano nella Cronaca...". La storica Sala Pancetti a Gorfigliano, ha visto la partecipazione di tante persone, prevenienti anche da paesi vicini, che non sono volute mancare a questo importane evento

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:58

Sono disponibili fino a 14 mila euro in premi tecnologici per Minucciano se, con il contributo dei cittadini, riuscirà ad accedere al progetto EOLO Missione Comune

mercoledì, 17 luglio 2019, 11:36

È aperto da oggi il Bando per “Interventi su Impianti sportivi” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ideato per contribuire alla messa a norma e all’efficientamento delle strutture sportive, nonché, più in generale, per favorire e promuovere l’accesso e lo svolgimento della pratica sportiva nel territorio della provincia di...

mercoledì, 17 luglio 2019, 08:36

Procedono con celerità i lavori lungo la SR 445 "della Garfagnana" al km 51+000 relativi all'intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento del corpo stradale franato in loc. "Passo dei Carpinelli", nel territorio del comune di Minucciano