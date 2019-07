A Gorfigliano apre la mostra di pittura di Jenny Elmes

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 30 luglio 2019, 13:07

L’Unione Comuni Garfagnana stanzia 10 mila euro per il rilancio del progetto riconoscendone l'alto valore culturale e sociale

martedì, 30 luglio 2019, 12:10

Il nuovo progetto musicale della band Staindubatta e la valorizzazione dell’identità territoriale con il sostegno dell’Unione Comuni Garfagnana. Dal 2 al 15 agosto tra le montagne della Garfagnana una serie di concerti ad impatto zero

martedì, 30 luglio 2019, 11:44

Da martedì 6 agosto un nuovo servizio a disposizione della popolazione con l’apertura di due punti di informazione a Castelnuovo e Gallicano

lunedì, 29 luglio 2019, 22:01

Giovedì 1 agosto alle 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, la professoressa Valeria Agostini, dottoressa in Conservazione dei Beni Culturali e docente della scuola media Santini, racconterà storie e leggende su San Pellegrino, in occasione della festa a lui dedicata

lunedì, 29 luglio 2019, 18:37

Percorrendo in macchina la sr445, da Castelnuovo a Mologno, questo è lo scenario che abbiamo fotografato: la vegetazione, in certi tratti, ha ormai invaso la carreggiata causando un pericolo per i passanti e una cartolina indecorosa per i turisti

lunedì, 29 luglio 2019, 16:59

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città...