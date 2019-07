Garfagnana



A Molazzana le premiazioni del concorso “Sulla Linea Gotica”

lunedì, 22 luglio 2019, 11:23

Stamani mattina, nella sede del Museo Linea Gotica a Molazzana, si sono svolte le premiazioni del concorso storico culturale “Sulla Linea Gotica” II edizione, ideato e organizzato dal gruppo Linea Gotica Garfagnana, in stretta collaborazione con docenti dell’Istituto Comprensivo di Gallicano e dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

I ragazzi sono stati coinvolti nell’esprimere il loro punto di vista, i loro sentimenti e le storie, sul periodo della seconda guerra mondiale che coinvolse in maniera drammatica la Garfagnana.

Il presidente L.G.G., la preside dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, il vice sindaco e le professoresse che hanno portato avanti il progetto, in modi diversi ma convergenti, hanno evidenziato che è fondamentale che le nuove generazioni conoscano la storia recente, in particolar modo quella locale, per capire le sofferenze dei loro progenitori e che certi eventi non si ripetano.

14 sono stati gli elaborati dei ragazzi, giudicati tutti molto interessanti e coerenti con l’argomento, anche in forma originale.

Tutti i ragazzi sono stati premiati con un libro e un attestato di partecipazione.

Fra tutti uno è stato giudicato il più interessante perché racconta una storia reale vissuta dai familiari del ragazzo. Storia che sarà interessante approfondire.