A Sant'Anastasio le Contee del Farro

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:38

Venerdì 5 luglio sarà sciopero generale (intera giornata) dei lavoratori toscani del settore lapideo-industria: un'agitazione indetta da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil con manifestazione regionale toscana a Carrara

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:42

Il progetto “Nati Per Leggere” - promosso a livello nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste - ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura in famiglia per i bambini da zero a sei anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri e...

martedì, 2 luglio 2019, 17:03

Lunedì 1 luglio hanno preso il via a San Romano in Garfagnana, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria, i progetti estivi “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età

martedì, 2 luglio 2019, 15:50

Grande partecipazione all'incontro tenutosi ieri sera presso la sala consiliare di Pieve Fosciana a cui erano presenti diversi amministratori e cittadini della valle del Serchio

martedì, 2 luglio 2019, 12:35

Si può escavare all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale)? La risposta non è affatto semplice. Le norme esistenti sono di difficile interpretazione e il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiede una consulenza al Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università di Firenze

martedì, 2 luglio 2019, 11:20

E' stato “inaugurato” durante la Festa di San Luigi, nel luogo dove è avvenuta la santificazione della croce, il nuovo labaro del comune di Fabbriche di Vergemoli