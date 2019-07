Garfagnana



A Villa Collemandina grande spettacolo di magia con Zazza e Spiderman

sabato, 13 luglio 2019, 11:02

La Pro Loco di Villa Collemandina organizza una manifestazione all’insegna della magia e del … buon cibo. Oggi, sabato 13 luglio, appuntamento alle 18 in località Valligori per uno spettacolo di magia con Zazza the Magician e con la partecipazione di Spiderman e Minion. Alle 19 aperitivo e, a seguire, cena. Menu a base di hamburger, hotdog, patatine, gelato e bibita analcolica oppure birra. Dopo cena baby dance. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al teatro di Villa Collemandina.