Garfagnana : minucciano



Accusa un malessere sul Pisanino, soccorso giovane escursionista

venerdì, 19 luglio 2019, 23:06

di andrea cosimini

Ha accusato un malessere mentre si trovava su un sentiero sulla vetta del Monte Pisanino e si è trovato costretto a richiedere l'intervento dei sanitari del 118 per essere recuperato e portato a valle.



Brutta avventura per un 26enne che, proprio stasera, intorno alle 19.52, è stato soccorso, in codice giallo, da una squadra del soccorso alpino e da un'ambulanza medicalizzata di Piazza al Serchio. Inizialmente era stato valutato anche di far alzare l'elisoccorso Pegaso, poi però, vista la difficoltà di atterrare in quota, è stato deciso di ricorrere solo ai mezzi a terra.



Il giovane non sarebbe comunque in gravi condizioni. Al momento del recupero era vigile e cosciente.