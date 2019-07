Garfagnana : piazza al serchio



Agosto di eventi al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

lunedì, 29 luglio 2019, 22:01

Un nuovo mese si apre con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 1 agosto alle 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, la professoressa Valeria Agostini, dottoressa in Conservazione dei Beni Culturali e docente della scuola media Santini, racconterà storie e leggende su San Pellegrino, in occasione della festa a lui dedicata.



San Pellegrino, figlio di Romano, re di Scozia, dopo avere rinunciato alla corona, andò come pellegrino in Oriente e poi in Europa, visitando i santuari del nostro paese, fino a quando il suo viaggio si arrestò nel paese alpino che oggi porta il suo nome e dove morirà nel 643 d.C. Secondo la leggenda San Pellegrino ingaggiò una incessante lotta contro il maligno e le sue tentazioni. Amico degli animali, Pellegrino svolse una attività di aiuto per gli altri romei solitari che transitavano per quell'impervio territorio anticipando, in tal modo, l'hospitale che verrà costruito nel Medioevo proprio come stazione di aiuto e cura dei pellegrini.



La vita del santo ha dato origine alla creazione di numerose leggende in cui sono confluite credenze pagane e cristiane. Lo sfondo di tali leggende rimane sempre la "selva tenebrosa", quel crinale appenninico che era sempre stato considerato un territorio selvaggio ed inospitale e attraverso il quale i viandanti transitavano mal volentieri. Come ogni terra poco conosciuta la si immaginava piena di fiere, se non anche di animali mitologici governati dalle forze del male, ed un santo come San Pellegrino non poteva che trovare, in essa, abbondante materiale con cui confrontarsi per progredire nel cammino della santità.



Concluderà la serata Andrea Campoli con le sue fole! Ancora visitabile inoltre, nelle sale del Museo, la mostra Iconografie dell’immaginario con i disegni realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Musicale “Passaglia” di Lucca, coordinati dalla Professoressa Enrica Giannasi. Prossimo appuntamento il 22 agosto con “Processi per stregoneria a Venezia”.