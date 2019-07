Garfagnana : piazza al serchio



Al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico la presentazione del libro "Ci siamo persi" di Oreste Verrini

martedì, 23 luglio 2019, 16:04

Nuovo appuntamento con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 25 luglio alle ore 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, avrà luogo la presentazione del libro "Ci siamo persi" di Oreste Verrini, illustrato da Silvia Talassi, introduce il curatore del Museo, professor Umberto Bertolini. A seguire un laboratorio per gli adulti che vogliono confrontarsi con la scrittura e il disegno: gli stessi autori, Verrini e Talassi, guideranno i partecipanti nella prima fase di lavoro della creazione di un racconto e della sua illustrazione. A chiusura della serata Andrea Campoli intratterrà il pubblico con Le fole del Tatone, fiabe e racconti dal museo.



Con il racconto "Ci siamo persi" (Tralerighe libri) si inaugurano le pubblicazioni che il Museo intende dedicare alla restituzione di quanto il Centro di Documentazione della Tradizione Orale di Piazza al Serchio ha raccolto negli anni in diverse regioni italiane: fiabe, leggende, credenze legate agli elementi naturali, racconti che hanno rappresentato per secoli la geografia dei territori, così come l’hanno vista le popolazioni che li abitavano.



Questo volumetto è il primo della collana “Che storie ragazzi! Storie del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico” che si rivolge ad un pubblico di preadolescenti e adolescenti con racconti fantastici che utilizzano personaggi dell’immaginario folklorico. In autunno uscirà invece il primo dedicato alla pubblicazione dei documenti dell’archivio.



Oreste Verrini, professore a contratto all’Università di Pisa e informatico, ha pubblicato Via del Volto Santo:a piedi in Lunigiana e Garfagnana (2015), La Via Francigena di montagna (2017), Le facce del fiume: Clemente Castelli e le sue sculture (2017) e Madri. Il pittore Pietro da Talada e l’Appennino tosco emiliano (2019). Silvia Talassi (Cittadella, PD) vive e lavora da diversi anni a Lucca. Molteplici i campi di interesse: dalla pittura alla fotografia, dalla pirografia su legno alla lavorazione della ceramica, fino alla musica dove, circondata dai suoi tanti e particolari strumenti, suona dentro e fuori la Toscana. Nel 2018 collabora con il Corriere della Sera realizzando una serie di ritratti.