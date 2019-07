Garfagnana : piazza al serchio



Al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico si presenta il libro di Andrea Campoli

lunedì, 15 luglio 2019, 10:04

Nuovo appuntamento con gli eventi estivi organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 18 luglio alle 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, avrà luogo la presentazione del libro Apuani di Andrea Campoli, introduce il curatore del Museo, professor Umberto Bertolini. In chiusura lo stesso autore intratterrà il pubblico con Le fole del Tatone, fiabe e racconti dal museo.

Appena stampato per Garfagnana Editrice il libro di Andrea Campoli Apuani è composto da tre racconti di fantasia più due di vita vissuta, intervallati da tre personaggi raccontati con lirica in rima. Apuani non è solamente un romanzo sull’antica popolazione della Garfagnana, i fieri Liguri Apuani, ma la ricostruzione della civiltà che costruì i villaggi dove oggi esistono piccoli borghi. Pronti alla guerra, dediti al saccheggio, affrontarono i romani sconfiggendoli al Marcione, poco sotto Castiglione di Garfagnana, ma subendo poi la reazione di Roma e la deportazione in massa nel Sannio.

Andrea Campoli ricostruisce dunque la vita quotidiana dei Liguri Apuani, aggiungendo poi a questa pubblicazione altri racconti e testimonianze, certificando la passione per la narrazione della propria terra. Nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1952, ha pubblicato i libri, editi da Garfagnana Editrice, La fontana dei pensieri e storie in rima (2016), La valle incantata (2017), Personaggi. Figure ed eccellenze della Garfagnana (2018), tutti dedicati al raccontodella sua amata Garfagnana, degli antichi sapori e mestieri, delle sue fole e dei personaggi che hanno onorato questo territorio. Ha ricevuto diversi riconoscimenti partecipando a premi letterari e vincendo il Concorso Poetico al “Festival Resistente” di Grosseto nel 2018. Dal 2005 Andrea Campoli è conosciuto anche con il nome di Tatone, a testimonianza della sua attività di raccontatore di fole garfagnine.

E’ prevista durante la serata anche l’attivazione su prenotazione di un laboratorio di lettura e disegno per bambini, condotto da personale qualificato: saranno proposte fiabe, leggende, spauracchi, credenze su animali, piante e l’intero mondo naturale.