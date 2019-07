Garfagnana



Al via Lumit, lo sportello di orientamento e consulenza per cittadini stranieri

martedì, 30 luglio 2019, 11:44

Si chiama LUMIT, Lucca Migration Task Force, il progetto che mette a disposizione degli uffici di prefettura, questura e comuni della provincia di Lucca un gruppo di operatori specializzati per facilitare lo svolgimento dei servizi amministrativi rivolti alla popolazione immigrata. Il progetto, interamente finanziato dal Ministero dell’interno con il Fondo asilo migrazione integrazione dell’Unione Europea (Fami - Capacity building), è promosso dalla prefettura di Lucca in partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il consorzio Co&So e la Cooperativa sociale Odissea.

Dopo l’avvio dello sportello in prefettura e questura partirà, a partire da martedì 6 agosto, anche uno sportello informativo in Garfagnana rivolto a tutti i cittadini del territorio provenienti da paesi extra europei, per l’erogazione di servizi volti all’accompagnamento, accoglienza e ogni altro aspetto legato alla loro permanenza in Italia. Lo sportello sarà attivo il martedì, dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede dei comuni della Garfagnana in Via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo di Garfagnana, mentre il mercoledì, con lo stesso orario si svolgerà presso il CIAF del comune di Gallicano in via D.Bertini.

L’obiettivo del progetto è quello di consolidare il percorso di integrazione degli immigrati agevolando la comprensione delle leggi italiane e del contesto culturale italiano, favorire il rapporto con gli uffici pubblici, consolidare e rafforzare l’attività di rete, sostenendo le persone immigrate nei proncipali processi burocratici.

Il presidente facente funzione dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi e il sindaco di Gallicano David Saisi esprimono la propria soddisfazione per il progetto promosso dalla prefettura considerando l’iniziativa un nuovo importante servizio a disposizione della comunità locale.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Immigrazione della prefettura di Lucca, telefono: 0583/424492, e-mail: immigrazione.pref_lucca@interno.it.