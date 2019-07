Garfagnana



Al volante dopo aver bevuto: patente ritirata

martedì, 2 luglio 2019, 10:33

Sempre all'interno dell'Operazione Estate Sicura, il 10 giugno, al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato libertà per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica un 36enne di Villa Collemandina, operaio e incensurato.



Lo stesso, durante la notte, mentre era alla guida della propria auto, è stato fermato nella frazione di Pontecosi, a Pieve Fosciana, e sottoposto a controllo nel corso del quale è risultato in stato di ebrezza alcolica, venendo quindi avviato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana per il prelievo ematico teso all’accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche.



Successivamente, gli esami clinici hanno rilevato la presenza di un tasso alcolemico pari a 1,64 g/l. La patente di guida è stata pertanto ritirata.