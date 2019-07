Garfagnana



Albero cade sulla strada e danneggia un furgone: e la manutenzione?

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:54

di loreno bertolacci

Un albero è caduto oggi (mercoledì 10 luglio), intorno alle 15, sulla strada provinciale, via Ludovica, poco dopo l'abitato de La Barca, colpendo e danneggiando il cassone di un furgone Iveco bianco in transito.



Dalle prime informazioni, non risulterebbero feriti: solo qualche disagio alla viabilità a causa dell'invasione di una delle due corsie da parte della pianta sradicata. Si è corso però un grosso rischio. Quel tratto infatti è notevolmente transitato e percorso quotidianamente da ciclisti.



L'episodio rimette prepotentemente al centro il tema della sicurezza delle nostre strade, della manutenzione dei terreni e del taglio delle alberature pericolanti. Cosa hanno intenzione di fare provincia e comuni? Stavolta è andata bene, ma per poco non si è sfiorato il disastro...