Garfagnana



Benvenuti nella... giungla

lunedì, 29 luglio 2019, 18:37

di andrea cosimini

"Nel mezzo del cammin... mi ritrovai per una selva oscura". No, non ci troviamo all'inizio della prima cantica del poema dantesco, bensì in Valle del Serchio.



Con la stagione estiva era lecito prevedere che la vegetazione crescesse, così come era lecito attendersi (o, se non altro, augurarsi) che il flusso di visitatori diretti verso la nostra valle aumentasse; ciò che forse era meno lecito attendersi era che, date queste due premesse, nessuno si sarebbe preoccupato di tenere pulite le strade per offrire una cartolina, quantomeno, "decorosa" del nostro territorio.



Facendo un breve viaggio in macchina, da Castelnuovo a Mologno, sulla sr445, questo è lo spettacolo che abbiamo fotografato: una vegetazione talmente folta da ricoprire quasi interamente i guard-rail, in molti casi nascondendo quasi del tutto i cartelli stradali; arbusti riversi sulle carreggiate, talvolta invadenti pure il manto stradale; piante pericolanti a media altezza, minacciosamente rivolte verso il basso, in attesa giusto del prossimo temporale per venire giù.



Una questione, questa, che, al di là dell'aspetto meramente estetico, mette in evidenza pure una carenza di manutenzione e cura dell'ambiente da parte degli organi preposti, con conseguente rischio per la sicurezza dei cittadini. Come dimostrato in occasione degli ultimi acquazzoni, infatti, non sono rari i casi di piante sradicate, smottamenti ed allagamenti dovuti, il più delle volte, all'ingorgo di chiaviche e tombini a bordo strada. Così a memoria, ricordiamo, di recente, la caduta di un albero sulla strada per Arsenale (leggi qui) che ha creato notevoli disagi al traffico, lo sradicamento di una pianta sulla Lodovica (leggi qui) che ha causato il danneggiamento di un furgone in transito, l'intasamento di alcune chiaviche (leggi qui) che hanno causato l'allagamento di strade e attività aziendali del capoluogo garfagnino.



Allora che fare? E' il 29 luglio, agosto è alle porte, e il meteo continua a fare scherzi. Forse sarebbe il caso di intervenire al più presto perché, se è vero che il turismo è la vera vocazione della nostra valle, priorità devono necessariamente essere: decoro del paesaggio e messa in sicurezza dell'ambiente. Senza questi due presupposti, signori, non si va da nessuna parte.