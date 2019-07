Garfagnana



Careggine, confermata la "Festa della Salsiccia al Metro"

domenica, 28 luglio 2019, 14:35

Ultima possibilità per assaggiare il panino firmato Gabriele Bonci. Questa sera quindi tutti a Careggine alla mitica "Festa della salsiccia al metro 2019". All'evento, come ieri sera, ci sarà anche il "Maestro" pronto per autografi e selfie da incorniciare. E se piove nessun problema perché ci sono disponibili 800 metri quadrati di struttura coperta.