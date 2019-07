Garfagnana : filicaia



Centro Ippico “La Casina” presente alle Ponyadi di Roma

martedì, 30 luglio 2019, 16:20

Dal 28 al 31 agosto si svolgeranno a Roma le Ponyadi 2019, gare di tutte le discipline equestri a livello nazionale, e due ragazze del Centro Ippico “la Casina” di Filicaia andranno a rappresentare la Toscana: si tratta di Francesca Finelli e Marta Rossi, tutte e due di 12 anni, che gareggeranno rispettivamente per “Cross Jumping” e “Dressage” Francesca, “Completo” Marta.

Le due ragazze, seguite dall’Istruttore di secondo livello Alessandro Lazzurri, hanno partecipato allo stage tenuto a Migliarino dal signor Rotatori, durante il quale sono state valutate e selezionate dalla signora Lisa Deghè e il signor Bernardo Vannucci, capi equipe regionali per le varie discipline in gara.

“E’ un orgoglio per il nostro centro Ippico essere riusciti a portare queste due ragazze alla competizione a livello nazionale” dice Silvia Gai, titolare del centro che annovera moltissimi iscritti, che apprezzano l’insegnamento qualificato, oltre alle varie attività che esso propone durante l’anno per chiunque voglia avvicinarsi al meraviglioso mondo dei cavalli da cinque anni in poi. Un grande in bocca al lupo alle due amazzoni che ottengano un ottimo risultato.