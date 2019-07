Garfagnana : vagli sotto



Coltelli (Pd): "Asfaltature, Lodovici abbia maggiore sensibilità di Puglia"

mercoledì, 24 luglio 2019, 10:11

Il segretario locale del Pd, Enzo Coltelli, torna ad intervenire sulla vicenda della strada del centro storico di Vagli Sotto, in via S. Regolo, asfaltata dall'ex amministrazione capeggiata dall’attuale vice-sindaco Mario Puglia.



"Ricordo - esordisce Coltelli - che, proprio sulla Gazzetta del Serchio (leggi qui), portai a conoscenza che l'ex primo cittadino, in qualità di responsabile del servizio, aveva fatto eseguire tale ripristino con la messa in opera di asfalto. Nell'articolo chiesi al Puglia un passo indietro in quanto tale intervento, così come eseguito all’interno di un centro storico e come ammesso da tutti, è inadeguato cioè orrendo. Il mio appello fu esteso anche all’assessore Piero Franchi, responsabile al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, pensando di trovare in lui maggiore sensibilità".

"Guarda caso - incalza il segretario -, il Puglia, quale responsabile dell’ufficio tecnico, incaricò un professionista esterno proprio il 15 marzo 2019 (con determina n° 41 anche se la pubblicazione risulta del 21 marzo 2019) per la redazione di progetto “per il recupero e la valorizzazione di tale viabilità per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie”. Lasciando perdere la tempistica dell’incarico, mi sentii risollevato pensando che forse venisse posto in essere intervento decoroso. Invece due giorni prima delle elezioni comunali, e quindi sempre sotto la vigenza dell’amministrazione Puglia, nuovo colpo di scena: la strada del centro storico di Vagli Sotto, via S. Regolo, che congiunge la bellissima Chiesa Romanica di Vagli Sotto al Cimitero, selciata in pietra, che prima era stata malamente asfaltata, viene nuovamente asfaltata con quello che comunemente, ma del tutto fuori luogo, viene definito "asfalto ecologico". Un nuovo massetto di asfalto simile ad una colata di cemento, viene riversato su quella strada anche senza la minima di regimazione delle acque piovane (allego alcune foto)".

"Il risultato - attacca Coltelli -, oltre al terribile aspetto, è che l’acqua che parte dalla piazza, penso che presto andrà anche dentro la Chiesa della Concezione, posta a monte del Cimitero, ma sicuramente renderà impossibile la percorrenza nei periodi di pioggia e, peggio ancora, nei periodi delle gelate invernali. Ora, io non so, come da incarico conferito a professionista esterno, se sia stata richiesta anche l’autorizzazione alla Soprintendenza; penso di sì, ma adducendo quali necessità gravino su tale viabilità e in quale realtà urbanistica e conteso è stato descritto l’abitato di Vagli Sotto? La Soprintendenza avrà dato una risposta al parere richiesto, oppure il comune per la realizzazione dell’opera, si sarà avvalso della decorrenza di termini. Voglio almeno sperare che sia andata così e che non vi sia un consenso anche da parte della Soprintendenza".

"Non mi sembra che negli ultimi anni per Vagli Sotto sia stata prestata la giusta attenzione come in passato - dichiara -: vedo a Nord dissesto interessante non preso in considerazione, interventi fatti per la creazione di posteggi alla stregua dei posteggi satellite di Firenze, abbiamo assistito alla demolizione di fabbricati anche quando l’impegno è sempre stato di dire no, perché ogni fabbricato demolito è un pezzo di storia che se ne va, vediamo addirittura la creazione di nuove strutture. Ricordiamoci che i centri storici non vanno ingessati, devono vivere, ma nel rigoroso rispetto e mentenimento delle caratteristiche dell’esistente, altrimenti prima cambiategli classificazione, però ricordatevi che tali centri rappresentano, oltre che un pezzo di storia, una attrazione anche turistica. Abitati comuni più o meno vivibili ne abbiamo molti, ma centri storici belli pochi, quindi conserviamo Vagli Sotto".

"Comunque - conclude Coltelli - il fatto (anzi a mio avviso il “fattaccio” rimane) e, a questo punto, il mio appello va al nuovo sindaco Lodovici, che già in passato si è dimostrato sensibile ai problemi del centro storico di Vagli Sotto intraprendendo con l’allora comitato “Il paese che deve rivivere” battaglie anche contro l’Enel a proposito del recupero dell’abitato ad il mantenimento della stabilità del promontorio sul quale sorge il paese stesso. Battaglie che allora portarono ad ottimi risultati quali lavori di stabilizzazione del promontorio, recupero fabbricato attualmente adibito a museo e concesso in uso gratuito al comune (uso mal riposto, vi invito a verificare) ed a una enorme sensibilizzazione anche dei proprietari dei beni che portarono ad ottimi interventi di recupero sia sui fabbricati che sulle resedi degli stessi. Invito pertanto il sindaco a rimuovere quell’orrore di asfalto ed a eseguire un ripristino in pietra, prendendo quale campione quanto fatto proprio davanti al proprio fabbricato del quale potete vedere l’intervento nella foto allegata (l’unica dove compare selciato in pietra). Ora anche il Puglia non credo che sia così piccolo e che abbia continuato nella sua opera di asfaltatore, quale ripicca e quale dimostrazione di potere, pertanto si ravveda ed anche lui dia il suo benestare al Lodovici".