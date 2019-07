Garfagnana : gallicano



Competizione europea per il cantante garfagnino Matteo Franchini

venerdì, 12 luglio 2019, 17:15

di viola pieroni

Il chitarrista e cantante gallicanese Matteo Franchini, qualificatosi per le fasi nazionali di “Coppa Italia” (competizione canora tenutasi a Bologna), è rientrato nei primi 12 classificati provenienti da tutta Italia che lotteranno per la vittoria a Malta, nel 2020, per le fasi finali di Coppa Europa.



“Una bella soddisfazione – racconta questo astro nascente della musica made in Garfagnana -, ma ho intenzione di fare un percorso parallelo: voglio far emozionare più persone possibile con la mia musica, ed è questo che mi distingue. Mi voglio costruire le basi per una carriera stabile”. E, se si considera come primo passo il venir catapultati dalla propria camera ad una competizione europea, siamo già ad un buon risultato.



Oltre a ciò, a settembre usciranno svariati inediti, frutto della voce del giovane autodidatta, sia per quanto riguarda il canto che il suonare la chitarra. “Piano piano - afferma il cantante -, se vorrà la gente e soprattutto se sarò all’altezza, spero di arrivare a costruirmi una vita basata sulla musica. È veramente qualcosa di speciale per me. Infatti, sono molto felice di annunciare che potrò partecipare anche a Fornaci in Canto, per fare il maggior numero di esperienze e divertirmi allo stesso tempo”.

Un forte in bocca al lupo quindi da parte di tutta la redazione che lo ringrazia per portare un po’ di Garfagnana a giro per il mondo.