Garfagnana



Controlli antidroga nel week-end: tre segnalati

lunedì, 22 luglio 2019, 12:37

Nell’ultimo week-end sono stati totalizzati dai militari della tenenza di Castelnuovo di Garfagnana 80 controlli a persone ed auto, eseguiti nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio, nonché alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti in genere, lungo le principali arterie stradali della Garfagnana e Mediavalle, anche mediante l’ausilio di un’unità cinofila antidroga del gruppo di Massa Carrara.



Le attività di vigilanza delle fiamme gialle, orientate prevalentemente ad assicurare un’efficace azione di prevenzione, hanno interessato in maggior misura i luoghi frequentati dai giovani, dove l’uso di droghe leggere fa registrare un’incidenza preoccupante.



All’esito del servizio sono stati segnalati alla prefettura di Lucca tre soggetti trovati in possesso, complessivamente, di circa 12 grammi di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre rinvenuti 4 grammi di droga, abbandonata nelle immediate adiacenze dei posti di controllo da persone rimaste ignote, probabilmente alla vista delle pattuglie.



L’attività di servizio svolta rientra nel più ampio rafforzamento straordinario del dispositivo di sicurezza economico–finanziaria, disposto dal comando provinciale di Lucca per il periodo estivo, e conferma la presenza della guardia di finanza sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da grave pericolosità sociale quale il consumo di sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovani.