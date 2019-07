Garfagnana



Disservizi su Lucca-Aulla, sindaci a sostegno delle istanze dei pendolari

giovedì, 18 luglio 2019, 12:06

Viste le numerose segnalazioni di disservizi pervenute, la giunta dei sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana, nella seduta di lunedì, ha assunto precisa posizione in merito alla questione della linea ferroviaria Lucca – Aulla esprimendo fortemente la volontà di sostenere le istanze dei comitati dei pendolari sulla linea Pisa-Lucca-Aulla.

Le problematiche presenti sulla linea locale derivano anche dall’interconnessione con le altre linee. In particolare, si evidenzia, con riguardo all’ultimo periodo, che sulla Viareggio-Lucca-Firenze i maggiori ritardi sono imputabili a guasti infrastrutturali, sulla Lucca-Aulla i maggiori ritardi e cancellazioni sono imputabili a problemi di materiale rotabile (Swing), spesso rimasti bloccati sulla linea e con pochissimi scambi hanno coinvolto anche altri treni.

Il punto è quello di promuovere con forza le esigenze presso il gestore delle infrastrutture e dei servizi affinchè si faccia carico di solleciti e mirati interventi urgenti nella convinzione che la soluzione delle problematiche legate al trasporto pubblico locale su rotaia debbano trovare in tutte le Istituzioni e nelle Forze Politiche e Sociali un pieno ed incondizionato sostegno.

Le situazioni di diffuso e prolungato disservizio, soprattutto in questo mese di luglio, sommate ai problemi che continuamente emergono dalla infrastruttura, non riescono a garantire un trasporto pubblico locale accettabile, da cui discende la necessità di una importante azione di intervento e programmazione in grado di attivare un servizio efficiente, competitivo e sostenibile che favorisca la mobilità delle persone e delle merci nel rispetto dell’ambiente e della distribuzione territoriale.

Il comitato dei pendolari della Lucca – Aulla, sorto per rappresentare i disagi che lavoratori, studenti e cittadini utenti incontrano usufruendo del servizio, è nuovamente intervenuto presso la Regione Toscana e Trenitalia rispetto a questo problema.

La linea ferroviaria Lucca – Aulla costituisce una fondamentale infrastruttura per le popolazioni e il territorio che la stessa attraversa e collega, e il corretto funzionamento del servizio rappresenta un punto fondamentale per il diritto alla mobilità e alle politiche di sviluppo del territorio, rappresentando anche una infrastruttura fondamentale per una migliore fruibilità turistica dell’area. Con tale consapevolezza la giunta dei sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana ha invitato la regione a compiere ogni possibile sforzo per assicurare un adeguato servizio, anche alla luce del fatto che l’assessore Vincenzo Ceccarelli ha sempre dimostrato particolare sensibilità e attenzione al tema.