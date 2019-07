Garfagnana



Due escursioni sulle Alpi Apuane

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:06

Ecco le prossime escursioni in programma sulle Alpi Apuane a cura di Esplora Escursioni. La prossima domenica, 4 agosto, si salirà al bellissimo alpeggio del Puntato e la successiva, 11 agosto, sarà la volta della suggestiva escursione in Val Serenaia con ritorno in notturna. Di seguito trovate i programmi delle singole escursioni:



Col di Favilla e l'Alpeggio del Puntato

Domenica 4 agosto. Recuperiamo l'Escursione all'alpeggio del Puntato partendo dal borgo incantato di Isola Santa. La magia delle Alpi Apuane attraverso i boschi e i prati di montagna, le casette d'alpeggio in cui sostavano i pastori in estate e il piccolo borgo abbandonato del Col di Favilla. Un' escursione ad anello, in parte su un antico percorso tra la Garfagnana e la Versilia, con bellissimi scorci sulle cime apuane del gruppo delle Panie e il Freddone. Itinerario breve, senza particolari difficoltà tecniche, con 550 metri circa di dislivello. Tempo di percorrenza escluse le soste, 4 h e mezzo. Pranzo al sacco. Sul percorso di rientro passeremo dall'Az.Agricola Il Robbio. Ristoro / punto di appoggio per eventuale dolce e caffè.

Per partecipare telefonare al 333.5399917

Notturna in Valserenaia.



Escursione sotto le stelle del cielo ApuanoDomenica 11 Agosto. Nella splendida valle di origine glaciale sulle Alpi Apuane, un' escursione con ritorno in notturna sulla via di cava. Percorreremo il sentiero nella faggeta prima del tramonto, vedremo il mare dal suggestivo affaccio dal Passo delle Pecore e ceneremo presso il Rifugio Orto di Donna, infine percorreremo la discesa a lume di torcia frontale lungo la via di cava con i suoi scenari inconsueti e quasi lunari. Sopra di noi il cielo apuano tra Pisanino e Pizzo d'Uccello, svettanti capolavori naturali sotto un tetto di stelle.



Si può partecipare solo previa conferma della propria iscrizione entro il 31 luglio.



Il ritrovo per la partenza dell' escursione è previsto per le ore 17.00 in Val Serenaia, nel comune di Minucciano (Lu). Il rientro al luogo di partenza è previsto intorno alle ore 23.00 circa

Ore di cammino effettivo 3.30. Dislivello in salita m 500.



Cena libera, al sacco o al Rifugio Orto di Donna.



Al rientro per chi lo desidera c'è la possibilità di pernottare in rifugio o campeggio previo autonoma prenotazione (Rif.Val Serenaia tel. 349.1424641) o nelle altre strutture ricettive della zona.



Per informazioni ulteriori e per iscrizioni telefonare al 333.5399917.



Si prega di iscriversi entro il 6 di agosto.