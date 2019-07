Garfagnana



Elisabetta Ughi: "Sono una donna, non sono sessista"

mercoledì, 10 luglio 2019, 16:25

di aldo grandi

Elisabetta Ughi è l'amministratore di Ugly Agency, una agenzia che si occupa di comunicazione e pubblicità a Lucca. E' stata la Ugly Agency a ideare e realizzare per conto di Intersonda srl di Castelnuovo Garfagnana il manifesto che ha suscitato le 'ire' dei consiglieri comunali di centrosinistra Teresa Leona e Daniele Bianucci che hanno accusato l'immagine di essere sessista.



Elisabetta Ughi, quando è che si è accorta di essere... sessista?



In realtà io sono una persona molto rispettosa, mi hanno sempre educato al rispetto verso gli altri e questo cerco di trasmetterlo nel mio lavoro e nella nostra agenzia di pubblicità. Io sono rimasta basita perché non penso che ci siano i presupposti per ritenere questa campagna una campagna pubblicitaria sessista. L'immagine è stata scelta con l'obiettivo di far capire questo nuovo prodotto del cliente Intersonda cioè l'asfalto che può anche essere ritenuto ottimo per chi ama fare jogging sulla strada.



A noi è sembrata un'immagine come un'altra, ma a questi due talebani della Sinistra lucchese deve aver colpito in particolare il corpo della ragazza messo in primo piano con le due gambe lunghe ed esili.



Anche a noi sembra un'immagine come un'altra. Tra l'altre cose io sono una donna e l'ho scelta senza pormi questo problema perché non ci vedo alcunché di sessista. Il lavoro di un'agenzia pubblicitaria è quello di colpire con un messaggio che sia visivo o scritto in modo da attirare l'attenzione. Poi, se il messaggio o l'immagine vengono interpretati in maniera allusiva o sessista non dipende da noi, ma di chi la legge e la vede in quel modo.



Il cliente come l'ha presa questa polemica?



Il cliente è dispiaciuto perché l'intenzione non era quella di offendere qualcuno. Semplicemente voleva far capire che nel suo plafond di prodotti e servizi da oggi c'è questa nuova opportunità.



La cosa che ci ha colpito di più non è stata l'immagine, ma il fatto che in un consiglio comunale che dovrebbe occuparsi dei problemi della città, si finisca per imbastire processi senza senso.



Infatti, da cittadina lucchese mi stupisce che si spendano anche due minuti per parlare di un argomento che non è un problema della città.