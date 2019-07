Garfagnana



Escursione al Puntato

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:58

Domenica 28 luglio escursione all'alpeggio del Puntato partendo dal borgo incantato di Isola Santa. La magia delle Alpi Apuane attraverso i boschi e i prati di montagna, le casette d'alpeggio in cui sostavano i pastori in estate e il piccolo borgo abbandonato del Col di Favilla.



Un'escursione ad anello, in parte su un antico percorso tra la Garfagnana e la Versilia, con bellissimi scorci sulle cime apuane del gruppo delle Panie e il Freddone. Itinerario breve, senza particolari difficoltà tecniche, con 550 metri circa di dislivello. Tempo di percorrenza escluse le soste, 4 h e mezzo. Pranzo al sacco. Sul percorso di rientro passeremo dall'Az.Agricola Il Robbio. Ristoro / punto di appoggio per eventuale dolce e caffè.



Per partecipare telefonare al 333.5399917