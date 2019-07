Garfagnana



Fine settimana ricco di eventi a Castiglione

martedì, 9 luglio 2019, 11:50

Venerdì 12 luglio alle 21 inaugurazione della mostra "Labirinto: la ricerca di una via d'uscita" presso la torre dell'orologio. A seguire "Sempre Vinti e Sempre Ribelli". La band "Staindubatta", il primo gruppo che scrive testi in dialetto garfagnino, e Silvano Scaruffi si esibiranno presso la piazza Vittorio Emanuele II con la partecipazione di Garfunk Street Band, Musici di Gallicano e la banda di Castiglione di Garfagnana. Domenica 14 luglio alle 21 "Danzando Sotto le Stelle". Le ballerine di Centro Studio Danza e Artis't di Ilaria Pilo si esibiranno in uno spettacolo di danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop.



"Insomma, se non sapete cosa fare questo weekend, venite a Castiglione!" affermano gli organizzatori. Eventi a ingresso gratuito.