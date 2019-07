Garfagnana : castiglione di garfagnana



Firmato l’accordo per la gestione e la valorizzazione del museo di San Pellegrino

martedì, 30 luglio 2019, 13:07

Il consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana, nella seduta del 29 luglio, ha approvato il protocollo d’intesa per la gestione e la valorizzazione della collezione etnografica, resa fruibile presso il Museo Etnografico Provinciale Don L. Pellegrini, nei locali dell'Antico Ospedale a San Pellegrino in Alpe, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pellegrino e Bianco.

Il ruolo strategico del Museo - sia per la posizione geografica quale via di collegamento tra le Province di Modena e di Lucca sia per l'importante patrimonio storico culturale della raccolta, di primario rilievo nell'ambito provinciale, regionale e nazionale - ha portato alla stipula di un accordo che vede coinvolti numerosi soggetti istituzionali per la partecipazione alla gestione e valorizzazione del Museo Etnografico stesso: il comune di Castiglione di Garfagnana, il comune di Frassinoro, l'Unione Comuni Garfagnana, l'Ente Parchi Emilia Centrale, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco- Emiliano, la Provincia di Lucca e la Parrocchia dei SS. Pellegrino e Bianco di S. Pellegrino in Alpe.

L’Unione Comuni Garfagnana, nella sua missione di promozione e valorizzazione dell'identità territoriale e culturale, da sempre sostiene o partecipa a collaborazioni atte alla conservazione e fruizione a vari livelli ciò che del nostro territorio rischia di scomparire e lo realizza principalmente attraverso l’attività ultradecennale della Banca dell’Identità e della Memoria anche trovando collaborazioni virtuose sul territorio. Con una variazione di bilancio ha destinato 10 mila euro per il rilancio del progetto riconoscendone l'alto valore culturale e sociale per tutta la Garfagnana.

Il presidente facente funzioni dell’Unione Andrea Tagliasacchi esprime la propria soddisfazione per la sinergia raggiunta dai soggetti coinvolti ed, in particolare, per lo sforzo dell’Unione a sostenere l’iniziativa, per il rilancio del progetto in uno dei luoghi simbolo della Garfagnana e dell’Appennino tosco emiliano sia in termini culturali che di ritorno economico/turistico che la riapertura del Museo potrà catalizzare.