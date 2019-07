Garfagnana : pieve fosciana



Fonte termale, la minoranza chiede di ripristinare una viabilità alternativa

domenica, 28 luglio 2019, 14:29

di simone pierotti

A Pieve Fosciana si torna a parlare di terme, o meglio dell’acqua termale. A farlo sono i consiglieri del gruppo “Un futuro per Pieve Fosciana” Mario Turriani, Nicola Baiocchi e Alessandra Lombardi. E’ stata depositata un’interrogazione consiliare al primo cittadino perché venga trovata una soluzione per quei cittadini che vogliono raggiungere la fontana termale, da tempo irraggiungibile a causa dello stato di dissesto idrogeologico della zona. Si chiede di allestire un percorso alternativo, suggerendo per esempio di ripristinare l’antica mulattiera che dalla località “Crocifisso” arriva di fronte alla fonte termale.