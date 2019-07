Garfagnana



Grande successo di iscrizioni per le attività estive promosse dal comune di San Romano

martedì, 2 luglio 2019, 17:03

Lunedì 1 luglio hanno preso il via a San Romano in Garfagnana, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria, i progetti estivi “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età.



Ai partecipanti ben 83 provenienti dai comuni di San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio, Minucciano, Castiglione di Garfagnana, Pieve Fosciana e Castelnuovo di Garfagnana verranno proposte sia attività educative e ricreative presso la sede dei centri che saranno aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 8.30/16.30 fino al 9 agosto con servizio mensa, sia attività sportive quali piscina, pallavolo, calcio, cavallo. Inoltre sono previste escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio: Archeopark “Fortezza delle Verrucole“, Parco Avventura “Selva del Buffardello“, Laboratorio Preistorico, escursione a Careggine presso la “ Panchina Gigante “ ed al Parco Alpi Apuane. Ed ancora… laboratorio di cucina alla scoperta delle farine, della magia della lievitazione e tanto tantissimo ancora.



Tantissimo divertimento e svago attende quindi i partecipanti all’iniziativa.