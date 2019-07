Garfagnana



GrIG: "Rapporto sullo stato di salute dei fiumi della Toscana"

venerdì, 26 luglio 2019, 13:37

Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus interviene per commentare il rapporto sui risultati del monitoraggio delle acque di fiumi, laghi e acque di transizione (corpi idrici superficiali), relativamente al triennio 2016-2018, effettuato in 273 punti di campionamento, con la relativa classificazione in termini di "stato ecologico" e "stato chimico", da parte di Arpat.

"Complessivamente - dichiara GrIG -, il 40% dei corpi idrici superficiali raggiunge l'obiettivo di qualità ecologica buona/elevata; relativamente allo stato chimico il 63% dei corpi idrici fluviali è in stato buono".

In linea generale, i dati sembrano deporre per un miglioramento della salute dei corsi d'acqua rispetto al passato, ma emergono elementi di notevole gravità, pur nella terminologia piuttosto prudente: "la segnalazione di situazioni di forte alterazione dell'ambiente di pertinenza fluviale, anche a seguito di attività altamente invasive operate da parte di alcuni Consorzi di Bonifica, che, pur dettate dalle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, determinano un degrado ambientale che contribuisce al progressivo allontanamento dall'obiettivo previsto dalla Direttiva Europea 2000/60 EU di raggiungere lo stato ecologico buono su tutti i corpi idrici naturali entro il 2021 (o 2027, tenendo conto delle deroghe applicate nel vigente Piano di Gestione)".

Ancor più chiaramente: "le alterazioni dovute a taglio raso della vegetazione sia arbustiva che arborea, alla risagomatura delle sponde, alla rettificazione di tratti fluviali, all'uso di macchine operatrici direttamente in alveo, alla frantumazione della materia organica tagliata in alveo ed altro ancora, di fatto uccidono flora e fauna, per la cui ri-colonizzazione sono necessari tempi lunghi ben oltre l'anno. La conseguenza di tali invasive attività è un degrado della qualità ambientale in termini di stato ecologico".

Si tratta degli scempi ambientali determinati dalle operazioni di taglio della vegetazione riparia sulle sponde dei corsi d'acqua della Toscana (Elsa, Merse, Arbia,Farma) nel pieno periodo riproduttivo (marzo-luglio) dell'avifauna selvatica, più volte denunciati dal Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, anche insieme a WWF,ISDE, LIPU-BirdLife Italia e G.U.F.I.

Ma non secondario quanto emerge, ancora una volta, sullo stato di salute dei due principali corsi d'acqua delle Apuane, il Fiume Frigido e il Torrente Carrione: per ambedue l'indice di qualità morfologica[1] è "pessimo".

Il cattivo stato di salute dei due corsi d'acqua delle Apuane è determinato fondamentalmente dagli effetti diretti e indiretti dell'attività estrattiva del marmo e, in particolare, dall'inquinamento da marmettola, anch'esso più volte denunciato dal Gruppo d'Intervento Giuridico onlus.

L'A.R.P.A.T. conduce da tempo una specifica attività di monitoraggio sull'area, il Progetto speciale Cave delle Apuane.

Fatti e attività dannose per l'ambiente e la salute sono riscontrati e certificati da soggetti pubblici, come l'A.R.P.A.T., eppure le cattive prassi continuano, nella Toscana del buon governo del territorio ormai smarrito".