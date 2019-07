Garfagnana



Il tiro della forma garfagnino sbarca in... Scozia

lunedì, 1 luglio 2019, 19:50

Un appuntamento che ogni anno, da ben 70 anni, si rinnova nel piccolo paesino della Scozia, Alva. Stiamo parlando della cosiddetta "Scampagnata", una festa che fino a 10 anni fa era organizzata dall'associazione Cocais, ma che poi, cambiando nome, è passata in mano alla Italian Scotland.



Quest'anno l'associazione, che ha come presidente Sandro Sarti, ha cercato di inserire qualche nuovo evento per attirare più gente; da qui l'idea, partorita dal garfagnino Marco Giannasi, di organizzare per la prima volta in assoluto il caratteristico tiro della forma. "Grazie a Ivo Poli, che mi ha introdotto i due tiratori, e allo sponsor della federazione Figiest - spiega Giannasi -, abbiamo avuto come ospiti i due campioni Roberto Lazzurri e Nico Santi, che si sono esibiti nel pomeriggio di domenica 23 giugno, seguiti poi da una gara dei sei chili; inoltre ho fatto costruire un enorme pentolone con cui abbiamo cotto una bella salsiccia e fagioli da circa 50 chili come prima "Sagra della Salsiccia".



Presenti alla festa, come ospiti, anche il console generale d'Italia Perrotta, l'arcivescovo Conti ed il console onorario Convery. "E' stata una grande soddisfazione personale - conclude Giannasi - aver potuto vedere in terra scozzese il tiro della forma per ricordare a noi italiani all'estero la nostra tradizione e la nostra cultura, di cui ne siamo molto fieri, e che io, da buon garfagnino, non dimenticherò mai".