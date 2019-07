In calo le vendite all'estero in provincia di Lucca

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 4 luglio 2019, 13:26

Il made in Lucca agroalimentare al Villaggio Contadino di Coldiretti a Milano. Ci saranno anche gli agricoltori e molti dei prodotti del paniere agricolo ed agroalimentare della provincia di Lucca al Castello Sforzesco da venerdì 5 a domenica 7 luglio al Villaggio

giovedì, 4 luglio 2019, 08:52

Si inaugura giovedì 4 luglio alle 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, il cartellone estivo del Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico con la presentazione del libro di Oreste Verrini "Madri. Sulle orme del pittore Pietro da Talada lungo l'Appenino Toseo-Emiliano"

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:48

Le Contee del Farro, ovvero la 13ª edizione della festa dedicata al Farro IGP della Garfagnana, si terrà a Sant'Anastasio, frazione del comune di Piazza al Serchio, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio a partire dalle 19

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:38

Venerdì 5 luglio sarà sciopero generale (intera giornata) dei lavoratori toscani del settore lapideo-industria: un'agitazione indetta da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil con manifestazione regionale toscana a Carrara

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:42

Il progetto “Nati Per Leggere” - promosso a livello nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste - ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura in famiglia per i bambini da zero a sei anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri e...

martedì, 2 luglio 2019, 17:03

Lunedì 1 luglio hanno preso il via a San Romano in Garfagnana, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria, i progetti estivi “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età