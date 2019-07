Inaugurato il nuovo labaro del comune di Fabbriche

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 2 luglio 2019, 12:35

Si può escavare all'interno delle ZPS (Zone di Protezione Speciale)? La risposta non è affatto semplice. Le norme esistenti sono di difficile interpretazione e il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiede una consulenza al Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università di Firenze

martedì, 2 luglio 2019, 11:02

Il pomeriggio del 3 giugno era stato infatti fermato e controllato a Vagli Sotto mentre era alla guida del proprio autocaravan e trovato in possesso di una mazza ferrata, costituita da un cavo di acciaio di 70 cm, inserito all’interno di un tubo in ferro, celata nella tasca del sedile...

martedì, 2 luglio 2019, 10:33

Sempre all'interno dell'Operazione Estate Sicura, il 10 giugno, al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato libertà per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica un 36enne di Villa Collemandina, operaio e incensurato

martedì, 2 luglio 2019, 10:22

Un 22enne di Castellaneta (TA) studente, incensurato, è stato denunciato perché fermato a Vagli Sotto mentre era alla guida del proprio furgone, proveniente dalla vicina località Monte di Roggio, dove era in corso un rave party.

lunedì, 1 luglio 2019, 19:50

Un appuntamento che ogni anno, da ben 70 anni, si rinnova nel piccolo paesino della Scozia, Alva. Stiamo parlando della cosiddetta "Scampagnata", una festa che fino a 10 anni fa era organizzata dall'associazione Cocais, ma che poi, cambiando nome, è passata in mano alla Italian Scotland

lunedì, 1 luglio 2019, 14:46

Le pecore della razza Garfagnina Bianca tornano in gran numero a transumare sui pascoli dell’Appennino tosco emiliano grazie all’iniziativa di allevatori locali