Garfagnana



Insieme per il territorio: "Normativa sui Consorzi di Bonifica della Toscana, una riforma da riformare"

mercoledì, 10 luglio 2019, 10:10

Il gruppo "Insieme per il territorio", facente parte dell'assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, ritiene che serva un "tagliando" all'assetto dei sei Consorzi di Bonifica della Toscana e non un ulteriore "rattoppo" a quelli fino ad oggi eseguiti.

"A nostro avviso - continua il gruppo - la riforma dei Consorzi di Bonifica della Toscana, con la Legge Regionale 79/2012 - "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica" - e sue successive modificazioni e/o integrazioni, non ha prodotto in generale nessun effetto di miglioramento: nessuna maggiore efficienza operativa, niente risparmi economici, anzi ha prodotto più costi e addirittura una doppia sede come nel Consorzio Toscana Nord; eppure la Regione ha esaltato e continua ad esaltare il nuovo assetto territoriale dei Consorzi di Bonifica.

Gli unici effetti veri prodotti dal riordino sono stati: da una parte la riduzione della presenza dei consorziati all'interno dell'assemblea al 51% dei seggi (tramite elezioni) e dall'altra l'attribuzione garantita del 49% dei seggi ai sindaci del comprensorio (riservati d'ufficio tramite nomina politica); tutto questo ha finito per costituire solo dei centri di potere, così come è stato denunciato anche di recente da Monaco e Sanavio, autorevoli esponenti del Consorzio Basso Valdarno.

In questi anni, post riforma, si è assistito ad un aumento del contributo versato dai consorziati passato da 60 a 80 milioni di euro.

Inoltre la riforma ha creato dei Presidenti assimilabili a dei Podestà svuotando il Consorzio della collegialità, garantita delle ex deputazioni, per non parlare poi del fatto che, stante la bassissima percentuale di votanti in termini assoluti, i presidenti attuali sono poco più che rappresentanti di se stessi in rapporto all'elettorato diretto, fatto salvo casi particolari.

Ogni ente è divenuto un piccolo feudo, ma come si presenta rispetto a prima della riforma? Oggi ci sono più dipendenti, ma ci sono anche più appalti e di contro non sono stati aggregati servizi come previsto dalla normativa (gestione del personale, gestione dei catasti, acquisti collettivi, espletamento delle gare, ecc ).

Alle ultime elezioni hanno votato circa 20.000 consorziati nell'intera Toscana, pari a meno dell'1% degli aventi diritto, mentre nelle elezioni del 2013 votarono circa 40.000 consorziati: percentuali veramente irrisorie che non garantiscono la democrazia, se si considera poi che con le elezioni si attribuiscono solo la metà dei seggi!

Risultato: ad oltre 2 mesi dalle elezioni oltre il 30.% dei consorzi non ha ancora gli organi al completo!

Ci domandiamo: cosa aspetta la Regione a fare un "tagliando" vero e senza "rattoppi", mettendo sotto esame anche l'attuale territorialità e dimensione dei comprensori?

La Regione prenda atto di una situazione che è sotto gli occhi di tutti: in pochissimi vanno a votare, forti polemiche con le associazioni ambientali e faunistiche, critiche dalle associazione agricole, polemiche con le categorie economiche, asfittica la partecipazione ai lavori delle assemblee ed enormità di appalti ed incarichi professionali.

Constatato che l'attuale assetto territoriale non ha prodotto quelle attese auspicate da tutti, riteniamo che i rimedi da porre in essere debbano partire da un giusto equilibrio tra i bisogni dei territori ed una gestione rappresentativa delle realtà locali ricercando anche lo strumento più idoneo al governo dei Consorzi di Bonifica: ecco perché si sollecita una forte e ampia discussione, senza remore, su quanto prodotto dall'impianto dell'attuale riforma dei Consorzi di Bonifica al fine di addivenire ad una drastica revisione della normativa regionale".