Garfagnana



La Valle del Serchio vista con gli occhi di uno scrittore in viaggio

giovedì, 4 luglio 2019, 23:39

di andrea cosimini

Era una calda giornata d'agosto di tre anni fa. Alla nostra redazione arrivò una chiamata: un accento del nord, dal lieve influsso emiliano, chiese se era possibile fissare un incontro, il giorno stesso, per poter parlare un po' della nostra valle.

Ci venne spiegato, infatti, che l'autore della telefonata era un giornalista e scrittore, il quale, partito la settimana precedente da Milano, stava attraversando a piedi l'Italia con l'obiettivo di raggiungere la capitale, Roma, risalendo il corso dei fiumi. Quel giorno, con lo zaino in spalla, stava scendendo dall'alta Garfagnana, lungo il Serchio, ed era quindi prossimo ad arrivare nel capoluogo, Castelnuovo, dove si sarebbe brevemente intrattenuto prima di ripartire per il suo lungo viaggio.

Incuriositi, lo incontrammo per una chiacchierata, che poi si trasformò, per forza di cose, in un'intervista. Scoprimmo che Riccardo Finelli (questo il suo nome), originario di Zocca ma residente a Trieste, non era nuovo ad avventure del genere: nel suo palmares vantava infatti un viaggio tra le micro-isole italiane, uno tra le terre che Garibaldi solcò in occasione dello Sbarco dei Mille, uno tra i binari di una tratta ferroviaria inutilizzata che collegava l'Abruzzo a Napoli, uno tra i sentieri dell'Appennino alla ricerca di segni di resistenza ed, infine, uno più spirituale in direzione Santiago.

Da ognuno di questi viaggi ne aveva tratto un libro e non ci nascose che, anche di quest'ultima avventura, avrebbe voluto un giorno scriverne una storia. Ci salutammo così abbandonandoci ognuno al proprio destino, con la speranza però un giorno, chissà, di poter nuovamente incrociare le nostre strade.

Ebbene, alcuni giorni fa, facendo una normale ricerca su una piattaforma online, ci siamo imbattutti, casualmente, in un libro: "Il Cammino dell'Acqua" (edito da Sperling & Kupfer). Il sottotitolo recitava: "A piedi da Milano a Roma lungo il corso dimenticato dei fiumi". L'autore: Riccardo Finelli.

Subito ci è tornata alla mente la sua avventura che, seppur marginalmente, aveva toccato anche la Valle del Serchio. Abbiamo quindi deciso di acquistarlo, curiosi sì di leggere la cronaca del suo intero viaggio, ma soprattutto morbosi di rintracciare quelle poche righe che parlassero del passaggio nella nostra terra.

Non ne siamo rimasti delusi. Ben due capitoli sono stati dedicati alla Garfagnana e Mediavalle, sintomo che, forse, un segno nell'autore, questi posti, così bucolici e austeri, lo hanno lasciato. Dentro queste pagine abbiamo trovato testimonianze preziose, leggende antiche e piccole località che, grazie proprio agli occhi inediti del visitatore, sono state, in qualche modo, da noi riscoperte.

Un viaggio che da Piazza al Serchio è arrivato a Sillicagnana, passando da Sambuca, fino a raggiungere Pontecosi e, da qui, ridiscendere a Castelnuovo per poi perdersi nella Mediavalle: Gallicano, Fornaci di Barga e via fino a Ponte a Moriano. In mezzo, tante storie: dall'ultima fagiolaia dell'alta Garfagnana, fino alla storia della Smi di Fornaci (oggi Kme) così visceralmente legata alla vita della frazione barghigiana.

Insomma, l'impressione che abbiamo avuto, una volta girata l'ultima pagina, è stata quella di aver letto un bel libro, dal sapore quasi di "inchiesta", che ha il pregio di rallentare il tempo per restituirci un panorama inedito sul nostro paese. Un viaggio a ritroso nel tempo, utile per capire il nostro presente, ma anche per farci guardare al futuro con occhi nuovi.