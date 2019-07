Garfagnana



Lavori di asfaltatura su alcune strade provinciali della Garfagnana

venerdì, 26 luglio 2019, 13:42

Partiranno all'inizio della prossima settimana (29-30 luglio) alcuni importanti interventi di asfaltatura su alcune strade provinciali montane della Garfagnana che rientrano nel programma generale di ripristino del manto d'asfalto su molte arterie provinciali del territorio.

In particolare le strade che necessitano degli interventi più urgenti sono la SP 71 di San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana); la SP 72 del Passo delle Radici – Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana; e la SP 12 di Pradarena – Comune Sillano-Giuncugnano. Strade su cui l'ufficio tecnico ha dato indicazione prioritaria di intervento per il risanamento del manto rovinato in diversi tratti dall'effetto del gelo invernale, dall'azione degli spalaneve e dalle piogge.

A questi interventi di asfaltatura se ne aggiungeranno progressivamente molti altri che fanno parte dell'Accordo Quadro 2019 per i quali saranno investiti 1,2 milioni di euro di fondi ministeriali.

"Si tratta di opere di risanamento completo o parziale del manto – spiega il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari – che cominceranno nei prossimi giorni in Garfagnana, per estendersi poi alle strade della Mediavalle e, infine, della Piana e della Versilia, con cantieri che andranno avanti presumibilmente fino ad ottobre. Sono lavori che si aggiungono a quelli già effettuati tra aprile e giugno in tutta la rete provinciale e su cui avevamo già investito 2,5 milioni di euro. Se ne gioveranno tutti gli automobilisti e gli autotrasportatori che percorrono il nostro territorio che troveranno strade più sicure, senza buche e fessurazioni. Dopo anni di tagli e risorse ridotte, ora finalmente siamo in grado di programmare interventi di questo tipo più a lungo termine sulla viabilità di nostra competenza".

E sempre in tema economico, infatti, va detto che l'importo complessivo delle asfaltature per i prossimi 4 anni messo a disposizione dalla Provincia è di circa 5 milioni di euro.

La Provincia ha affidato in questi giorni l'appalto dei lavori alla Rti formata dalle ditte: Debbio Spa di Lucca, Varia Costruzioni Srl di Lucca, Giannini Giusto di Porcari LU, Vando Battaglia Costruzioni Srl di Gallicano LU e Bosi Picchiotti Srl di Castelnuovo Garfagnana LU.

Queste, di seguito, le strade provinciali interessate dalle prossime asfaltature previste nel periodo fine luglio- ottobre. Gli interventi saranno eseguiti a transito aperto con sensi unici alternati regolati da movieri o semafori.

Zona montana (Garfagnana)

SP12 "di Pradarena" (vari tratti per circa 3 km lineari), SP14 "di Sillano" (vari tratti), SP16 "di San Romano" (dal km 2+000 al km 3+000), SP50 "di Vagli" (vari tratti), SP67 "di Magliano - Ponteccio - Dalli - Sillano", SP71 "di San Pellegrino in Alpe" (vari tratti), SP72 "del Passo delle Radici" (vari tratti per circa 4 km lineari)

Zona pedemontana (Valle del Serchio)

SP55 "di Boveglio", SP60 "di Pascoso", SP37 "di Fabbriche di Vallico", SP38 "di Coreglia Antelminelli", SP11 "del Saltello", SP40 "Gallicano Mologno", SP46 "di Fosciandora", SP39 "di Vergemoli", SP41 "di Molazzana", SP43 "di Monteperpoli", SP58 "della Passerella di Bolognana", SP42 "di Stazzema", SP68 "Variante di Querceta", SP45 "del Polverificio", SP13 "di Valdarni", SP20 "Calavorno Campia", SP2 "Lodovica".

Zona di pianura

SP26 "di Sottomonte", SP3 "Lucchese Romana", SP1 "Francigena", SP25 "del morianese", SP36 "dei Biagioni", SP61 "Variante di Porcari", SP29 "di Marlia" (viale Europa), SP 6 della Valdinievole".