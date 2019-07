Garfagnana



“Mai più Bibbiano”: mozione FdI in tutti i consigli della provincia

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:51

Fratelli d’Italia presenta una mozione in tutti i consigli comunali della provincia di Lucca per avere maggiori controlli sugli affidi.

"Con l’inchiesta “Angeli e Demoni” - si legge nella nota rilasciata da FdI -, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia sta indagando il funzionamento dei servizi sociali della Val D’Enza, in merito agli affidi illeciti di bambini. Dalle notizie che arrivano emerge un quadro sconvolgente di bambini che venivano allontanati ,grazie a perizie contraffatte e infliggendoli pesanti costrizioni psicologiche dalle proprie famiglie e affidati ad amici e conoscenti compiacenti a fronte della corresponsione del contributo mensile alle famiglie affidatarie. Gli indagati sono ventisette e l’aspetto più inquietante è costituito dal coinvolgimento di esponenti e dipendenti della pubblica amministrazione locale, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano.

Considerato che gli investigatori hanno dichiarato che “quello che veniva spacciato per un modello istituzionale da prendere ad esempio sul tema della tutela dei minori abusati altro non era che un illecito business ai danni di decine e decine di minori sottratti alle rispettive famiglie, Fratelli d’Italia ha promosso l’iniziativa di proporre in ogni consiglio comunale della provincia di Lucca una mozione che impegni i sindaci ad acquisire tutte le informazioni necessarie per conoscere, comprendere e verificare il tema dell’affido, delle strutture in essere e dei soggetti gestori presenti su tutto il territorio comunale, al fine di possibili determinazioni successive”. Questo passaggio istituzionale vuole essere la risposta non strumentale di Fratelli d’Italia in difesa e a tutela di tutti i bambini anche per evitare che casi analoghi si abbiano a ripetere in altre circostante. Confidiamo che ogni amministrazione della provincia aderisca a questa iniziativa consentendo l’approvazione della mozione nei rispettivi consigli comunali".