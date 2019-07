Maltempo, codice giallo per forti temporali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 9 luglio 2019, 16:20

Dal 29 giugno il paese di Sillico nel comune di Pieve Fosciana è animato dalla presenza di un gruppo di giovani provenienti da varie parti del mondo. Sono gli studenti della Summer School dell'Università di Pisa dal titolo Food and Innovation in Rural Transition: the Tuscany case, che da nove anni...

martedì, 9 luglio 2019, 13:01

Con 4 milioni di euro assegnati dalla regione a seguito del bando 2019 per la sicurezza stradale, saranno finanziati 52 interventi in ambito urbano, 12 su strade regionali (per 1,2 milioni) e ben 40 (per circa 2,8 milioni) su strade comunali, provinciali o nazionali, dunque di competenza di altri enti

martedì, 9 luglio 2019, 11:50

Venerdì 12 luglio alle 21 inaugurazione della mostra "Labirinto: la ricerca di una via d'uscita" presso la torre dell'orologio. A seguire "Sempre Vinti e Sempre Ribelli". Domenica 14 luglio alle 21 "Danzando Sotto le Stelle"

martedì, 9 luglio 2019, 11:38

L'annuncio arriva da Roberta Sassu, segretaria territoriale Nursind, sindacato autonomo degli infermieri, a seguito dell'accordo raggiunto tra Azienda sanitaria e sindacati confederali

lunedì, 8 luglio 2019, 18:35

Il 20 e 21 luglio, a Camporgiano, andrà in scena l'evento "Il folclore nei giorni di festa" che vedrà quest'anno protagonista la rassegna dei gruppi folclorici toscani appartenenti alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari

lunedì, 8 luglio 2019, 16:07

Va in scena a Castiglione di Garfagnana, il 28 luglio, una giornata aperta a tutti e ad ogni forma d'arte: pittura, scultura, musica, danza, fotografia, poesia, cinema