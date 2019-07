Maltempo, codice giallo per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 26 luglio 2019, 15:34

Sono stati consegnati ufficialmente ai medici di continuità assistenziale i dispositivi di sicurezza mobile, collegati con l'istituto di vigilanza Sicuritalia, che saranno attivi già dal mese di agosto nelle 19 sedi di guardia medica della piana di Lucca, della valle del Serchio e della Versilia

venerdì, 26 luglio 2019, 13:42

Varato dalla provincia il secondo programma di interventi del 2019 sulle arterie di competenza. Si comincia a fine luglio, poi pausa intorno a Ferragosto per riprendere i lavori fino ad ottobre

venerdì, 26 luglio 2019, 13:37

Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus interviene per commentare il rapporto sui risultati del monitoraggio delle acque di fiumi, laghi e acque di transizione (corpi idrici superficiali), relativamente al triennio 2016-2018, effettuato in 273 punti di campionamento, con la relativa classificazione in termini di "stato ecologico" e "stato chimico", da parte di...

venerdì, 26 luglio 2019, 11:38

Secondo l’elaborazione di Anticimex su base dati Vape, nella settimana dal 25 al 31 luglio, indice potenziale di infestazione a livello massimo a Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

venerdì, 26 luglio 2019, 11:13

Il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e il Reparto Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi di Lucca hanno sottoscritto un accordo triennale per la gestione congiunta della Riserva Naturale dell'Orecchiella: dal primo di agosto riapre la biglietteria e il punto informazione

venerdì, 26 luglio 2019, 10:43

Venerdì, sabato e domenica grande festa con un testimonial d’eccezione… il re della pizza Gabriele Bonci