Maltempo, codice giallo per piogge e temporali

sabato, 6 luglio 2019, 08:57

Dormirè rimane il punto di riferimento in Valle del Serchio per il riposo e il dormire di qualità. Per vincere il caldo estivo non si fermano le promozioni e, fino al 31 agosto, il punto vendita di Gallicano aderisce alla speciale campagna di Dorelan, con sconti fino al 50 per...

giovedì, 4 luglio 2019, 23:39

Tre anni fa il suo viaggio a piedi lungo le vie d'acqua dello Stivale, da Milano a Roma, passando per la Valle del Serchio. La sua esperienza è stata raccolta in un libro, "Il Cammino dell'Acqua", con ben due capitoli dedicati al passaggio nelle nostre terre

giovedì, 4 luglio 2019, 13:26

Il made in Lucca agroalimentare al Villaggio Contadino di Coldiretti a Milano. Ci saranno anche gli agricoltori e molti dei prodotti del paniere agricolo ed agroalimentare della provincia di Lucca al Castello Sforzesco da venerdì 5 a domenica 7 luglio al Villaggio

giovedì, 4 luglio 2019, 12:18

Nei primi tre mesi del 2019 è stato registrato un valore in calo del -6,1% (-55 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto riguarda le vendite all'estero della provincia di Lucca per un ammontare complessivo pari a 854 milioni di euro

giovedì, 4 luglio 2019, 08:52

Si inaugura giovedì 4 luglio alle 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, il cartellone estivo del Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico con la presentazione del libro di Oreste Verrini "Madri. Sulle orme del pittore Pietro da Talada lungo l'Appenino Toseo-Emiliano"

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:48

Le Contee del Farro, ovvero la 13ª edizione della festa dedicata al Farro IGP della Garfagnana, si terrà a Sant'Anastasio, frazione del comune di Piazza al Serchio, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio a partire dalle 19